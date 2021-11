Nantes Loire-Atlantique, Nantes Promenades en calèche Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 1 € par personne (gratuit pour les moins de 6 ans) Comme chaque année, l’association Plein Centre propose des balades en calèche pour (re)découvrir le centre-ville. Au départ de la Place Graslin : dimanches 12 et 19 décembre 2021 de 14h à 18h Au départ de la Place Saint-Pierre : dimanches 12 et 19 décembre 2021 de 14h à 18h Au départ de la rue Mercoeur : samedis 4, 11, 18 et mercredi 22 décembre 2021 de 15h à 18h adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

