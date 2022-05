Promenades découvertes du parc de la préfecture du Pas-de-Calais Parc de la préfecture du Pas-de-Calais Arras Catégories d’évènement: Arras

le dimanche 5 juin 2022

le dimanche 5 juin à Parc de la préfecture du Pas-de-Calais

Promenades découvertes de ce parc de 4 hectares de la préfecture du Pas-de-Calais au cours desquelles les visiteurs pourront découvrir la faune et la flore. Il est constitué de trois ensembles ( jardin classique à la française, bois et jardins potager et fleuriste ). – jeu de piste pour les enfants. – concours photo. – promenades accessibles à tous.

Entrée libre

Place de la préfecture 62000 Arras, Pas-de-Calais, Hauts de France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

Lieu Parc de la préfecture du Pas-de-Calais

