Promenades découvertes – Aval Tours Tours Catégories d’évènement: 37000

Tours

Promenades découvertes – Aval Tours, 14 mai 2022, Tours. Promenades découvertes – Aval Tours

2022-05-14 14:00:00 – 2022-06-30 18:00:00

Tours 37000 Découvrez les demeures d’écrivains, les îles sauvages, les peupleraies, les grèves, les oiseaux de Loire en plein cœur de la ville.

Départ toutes les heures de 14h à 18h. Découvrez les demeures d’écrivains, les îles sauvages, les peupleraies, les grèves, les oiseaux de Loire en plein cœur de la ville.

Départ toutes les heures de 14h à 18h. info@tours-tourisme.fr +33 2 47 70 37 37 https://www.tours-tourisme.fr/ Découvrez les demeures d’écrivains, les îles sauvages, les peupleraies, les grèves, les oiseaux de Loire en plein cœur de la ville.

Départ toutes les heures de 14h à 18h. ©Office de tourisme Tours val de Loire

Tours

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: 37000, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville Tours Departement 37000

Tours Tours 37000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Promenades découvertes – Aval Tours 2022-05-14 was last modified: by Promenades découvertes – Aval Tours Tours 14 mai 2022 37000 Tours

Tours 37000