Promenades, danses Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022 20:30, Castelnau-de-Lévis.

Nuit des musées Promenades, danses Musée des Beaux-Arts Samedi 14 mai, 20h30

D’où je viens est une pièce chorégraphique dont le format est adapté pour se jouer en écho à l’exposition MI LIEU, oeuvres de Mari Cé Fontaine.

Les danseuses de l’école de danse La Fabrique vous présentent un extrait d’une création originale renommée _Promenades_, pour l’occasion. A partir des histoires singulières de ces huit interprètes, de ce terreau fertile porté en chacun de nous, elles dessinent les contours d’un “être ensemble” au coeur des détails de statues antiques, exercices de l’écorché, esquises de portraits. Une expérience sensible au musée des Beaux-arts, à l’aune du spectacle vivant.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Installé dans un château du 17 siècle au cœur des jardins du Parc de Foucaud qui borde le Tarn, le Musée des Beaux-arts de Gaillac présente une collections de portraits et de paysages de l’Ecole Française des XIXème et XXème siècle, représentatifs des courants classiques, romantiques, post-impressionnistes et nabis, pour la plupart illustrés par des peintres régionaux. Le musée organise toute l’année des expositions temporaires dans les trois salles du sous-sol, anciennes cuisines du château. L’occasion de découvrir le travail d’artistes contemporains ou de réaliser des rétrospectives de peintres ayant marqué l’histoire de l’art, le tout dans un décor de salles voûtées de brique.

http://www.ville-gaillac.fr

Saturday 14 May, 20:30

Housed in a 17th century castle in the heart of the gardens of the Parc de Foucaud which borders the Tarn, the Museum of Fine Arts of Gaillac presents a collection of portraits and landscapes of the French School of the XIXth and XXth century, representative of the classical currents, Romantic, Post-Impressionist and Nabis, mostly illustrated by regional painters. The museum organizes all year long temporary exhibitions in the three rooms of the basement, former kitchens of the castle. The opportunity to discover the work of contemporary artists or to make retrospectives of painters who have marked the history of art, all in a decor of vaulted brick rooms.

Las bailarinas de la escuela de danza La Fabrique le presentan un extracto de una creación original renombrada Promenades, para la ocasión. A partir de las historias singulares de estos ocho intérpretes, de este terreno fértil llevado en cada uno de nosotros, dibujan los contornos de un “ser juntos” en el corazón de los detalles de estatuas antiguas, ejercicios del despellejado, bocetos de retratos. Una experiencia sensible en el Museo de Bellas Artes, a la luz del espectáculo vivo.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Sábado 14 mayo, 20:30

Avenue Dom Vayssette, 81600 Gaillac, Occitanie, France 81150 Castelnau-de-Lévis Occitanie