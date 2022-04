Promenades, danses Musée des Beaux-Arts Castelnau-de-Lévis Catégories d’évènement: Castelnau-de-Lévis

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 20:30

Les danseuses de l’école de danse La Fabrique vous présentent un extrait d’une création originale renommée _Promenades_, pour l’occasion. A partir des histoires singulières de ces huit interprètes, de ce terreau fertile porté en chacun de nous, elles dessinent les contours d’un “être ensemble” au coeur des détails de statues antiques, exercices de l’écorché, esquises de portraits. Une expérience sensible au musée des Beaux-arts, à l’aune du spectacle vivant. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ D’où je viens est une pièce chorégraphique dont le format est adapté pour se jouer en écho à l’exposition MI LIEU, oeuvres de Mari Cé Fontaine. Musée des Beaux-Arts Avenue Dom Vayssette, 81600 Gaillac, Occitanie, France Castelnau-de-Lévis Tarn

