Promenades dans le Paris de la vigne et du vin – Rencontre, présentation, dédicace. Le Piéton de Paris Paris, 18 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 18h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. gratuit

André Deyrieux présentera et dédicacera son dernier livre Promenades dans le Paris de la vigne et du vin à la librairie Le Piéton de Paris.

« Le Paris du vin a son guide ! » (Antoine Gerbelle, Tellementsoif.tv) – Les Promenades dans le Paris de la vigne et du vin nous emmènent dans les siècles, les arts, la littérature, les vignes et les rues d’hier et d’aujourd’hui pour découvrir la richesse de l’histoire – et de l’avenir – du Paris de la vigne et du vin.

Le Piéton de Paris – 58, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris (01 53 69 09 16) – Mo Hôtel de ville, Pont Marie

Contact : https://www.facebook.com/PromenadesdansleParisdelavigneetduvin https://www.facebook.com/PromenadesdansleParisdelavigneetduvin https://bbdeditions.fr/nos-livres.html#!/Promenades-dans-le-Paris-de-la-vigne-et-du-vin/p/595848821/category=0

André Deyrieux André Deyrieux, Promenades dans le Paris de la vigne et du vin