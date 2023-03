Promenades conférences avec Odile MURRIS Saint-Étienne-de-Tinée Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Saint-Étienne-de-Tinée

Promenades conférences avec Odile MURRIS, 27 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Tinée . Promenades conférences avec Odile MURRIS Place de l’Eglise Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

2023-07-27 15:00:00 15:00:00 – 2023-08-24 17:00:00 17:00:00 Saint-Étienne-de-Tinée

Alpes-Maritimes Découvrez l’histoire du village et de l’Ancien Comté de Nice avec Odile MURRIS.

Parcours à travers les rues du village tous les jeudis du 27 juillet au 24 août à 15h. Agenda Saint-Étienne-de-Tinée

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Saint-Étienne-de-Tinée Autres Lieu Saint-Étienne-de-Tinée Adresse Place de l'Eglise Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes Ville Saint-Étienne-de-Tinée Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Saint-Étienne-de-Tinée

Promenades conférences avec Odile MURRIS 2023-07-27 was last modified: by Promenades conférences avec Odile MURRIS Saint-Étienne-de-Tinée 27 juillet 2023 Alpes-Maritimes Place de l'église Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes Saint-Étienne-de-Tinée

Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes