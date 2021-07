Promenades commentées du «Tacot» Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique – Écomusée du Morvan, 18 septembre 2021, Alligny-en-Morvan.

**Journées Européennes du Patrimoine au Musée des nourrices et des enfant de l’Assistance publique.** —————————————————————————————————– ### **Programme des 18 et 19 septembre 2021** * Entrée gratuite pour tous samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 -Ouverture le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, * Promenades commentées de l’ancien «Tacot» : samedi et dimanche de 16h30 à 17h30, départ du Musée des nourrices et des enfants de l’AP (Réservation conseillée – jauge en fonction des consignes sanitaires.) Plus d’informations et renseignements sur : [[https://www.museedesnourrices.fr/](https://www.museedesnourrices.fr/)](https://www.museedesnourrices.fr/) et/ou sur [[https://www.facebook.com/museedesnourrices](https://www.facebook.com/museedesnourrices)](https://www.facebook.com/museedesnourrices) ### **Histoire du «Tacot»** « Le Morvan fut traversé par deux lignes du « Tacot » (chemin de fer économique à voie étroite) des années 1900 jusqu’à la fin des années 1930, avant le développement des autocars : Corbigny-Saulieu et Château-Chinon-Autun. Ces petits trains (3 à 4 wagons) quotidiens transportaient les gens et des marchandises diverses : bétail, volaille, bois, chaux, pierre. De nombreuses gares et haltes ponctuaient les itinéraires. Les arrêts y étaient assez longs, les wagons manœuvrant pour charger le bois de chauffage, les étais de mine, les traverses de chemin de fer, et les produits d’épicerie (dont le vin). À la sortie nord-est du bourg, la gare du tacot d’Alligny se trouvait sur la ligne Saulieu-Corbigny. Le tronçon de Corbigny à Ouroux fut inauguré en 1901 puis prolongé jusqu’à Alligny dès le 2 décembre de la même année. En juillet 1903 est ouvert le tronçon entre Alligny et Saulieu. Un autre arrêt existait à Fetigny. Le trafic voyageur fut interrompu en 1931, et celui des marchandises en 1936. Le dernier passage du tacot eut lieu le 15 mars 1939. Les voies furent démontées ensuite rapidement. Aujourd’hui, malgré quelques modifications (hangar à marchandise et toiton ajouté), son aspect de gare est encore lisible, avec un bâtiment rectangulaire (9mx8m) sur deux niveaux, qui accueillait les voyageurs au rez-de-chaussée avec le bureau-guichet et l’appartement du chef de gare à l’étage. La gare était flanquée d’un hangar (6x5m) à marchandises et les toilettes, en extérieur, sont encore visibles. Un petit local abritait la lampisterie. L’ensemble bâti en moellons enduits et briques est couvert de tuiles. » Source : [[http://www.patrimoinedumorvan.org/inventaire-historique/artisanat-et-industrie-fabriques-usines/gare-du-tacot-autres-gares/gare-1](http://www.patrimoinedumorvan.org/inventaire-historique/artisanat-et-industrie-fabriques-usines/gare-du-tacot-autres-gares/gare-1)](http://www.patrimoinedumorvan.org/inventaire-historique/artisanat-et-industrie-fabriques-usines/gare-du-tacot-autres-gares/gare-1)

Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique – Écomusée du Morvan Le Bourg 58230 Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan Nièvre



