Promenades baroques d’église en église Asté, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Asté. Promenades baroques d’église en église 2021-07-29 16:30:00 16:30:00 – 2021-07-29 18:30:00 18:30:00 Rendez-vous devant la Maison des Ferrere à Asté ASTE

Asté Hautes-Pyrénées Asté Tarif : 4€ / personne.

Des parcours peuvent être envisagés à la demande pour des groupes du Ier juin au 30 septembre. Renseignements à la Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen, située à Asté, (face à l’église). La maison des Ferrère organise des promenades baroques d’église en église, guidées par des conférenciers diplômés en histoire de l’art et archéologie. Elle assure également des permanences dans certains édifices où les visiteurs peuvent, à leur demande, bénéficier d’une visite guidée Départ 16 h 30

