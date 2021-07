Promenades artistiques Dorlisheim, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Dorlisheim.

Dorlisheim Bas-Rhin Dorlisheim

L’école de cirque « Cirk&Toile » vous propose deux promenades artistiques. Le petit parcours en boucle de 4km environs, se déroulera entre Molsheim et Dorlisheim. A travers plusieurs étapes, les élèves les plus grands de l’école de cirque et les membres de la troupe vous présenteront différents numéros. L’école de danse « Idé.o dance » de Mutzig sera également présente. Le parcours peut se faire à pied ou à vélo (pour les plus jeunes). Il y aura deux lieux de départ où un plan des animations sera donné. Pour clore cette balade un concert « des évadés » (folk Rock français) partenaire maintenant bien connu de l’association se déroulera au chapiteau de Dorlisheim à 21h. (Les règles sanitaires en vigueur à cette date seront appliquées).

+33 7 69 20 73 50

