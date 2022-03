Promenades Art déco à Lambersart Lambersart, 3 avril 2022, Lambersart.

Promenades Art déco à Lambersart

du dimanche 3 avril au samedi 21 mai à Lambersart

Le style Art déco régional des années 1920-1950 à Lambersart vous mènera dans les différents quartiers de la ville. Vous découvrirez des villas, des maisons de ville et des immeubles aux briquettes de parement, agrémentés de vitraux et ferronneries magnifiques. **Informations pratiques :** _Dates et visites :_ • Promenade Art déco à Canteleu (à pied) : dimanche 3 avril à 10h • Promenade Art déco du Bourg et autour de la Mairie (à pied) : dimanche 3 avril à 15h • Promenade Art déco du Canon d’or (à pied) : dimanche 15 mai à 10h • Promenade Art déco (à vélo) : dimanche 15 mai à 15h • Promenade au crépuscule de l’avenue de l’Hippodrome (à pied) : samedi 21 mai à 21h > RV donné au moment de l’inscription > 3€/personne, paiement sur place en espèces (prévoir l’appoint) ou par chèque Information et réservation au +33 (0)3 20 08 44 44 ou sur [patrimoine@ville-lambersart.fr](mailto:patrimoine@ville-lambersart.fr) ou en semaine (sauf vendredi après-midi) ou au +33 (0)3 20 00 60 06 les vendredis après-midis et les weekends (13h-18h).

