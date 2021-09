Mauzac Commune de Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne, Mauzac Promenades, animations et visites guidées du patrimoine naturel et vernaculaire Commune de Mauzac-et-Grand-Castang Mauzac Catégories d’évènement: Dordogne

Mauzac

Promenades, animations et visites guidées du patrimoine naturel et vernaculaire Commune de Mauzac-et-Grand-Castang, 18 septembre 2021, Mauzac. Promenades, animations et visites guidées du patrimoine naturel et vernaculaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Commune de Mauzac-et-Grand-Castang

### Pendant deux journées, découvrez le patrimoine du Bourg de Grand-Castang et du Bourg de Mauzac en animations ! ### BOURG DE GRAND-CASTANG Découvrez l’église et le hameau de Grand-Castang. A 14h30 seront organisées des animations musicales. ### BOURG DE MAUZAC Découvrez l’église, la Maison du Passeur, le site du Théâtre. A 10h sera organisé un départ pour une visite guidée. Le rendez-vous est devant l’église. De 10h à 19h, profitez de plusieurs expositions à la Maison du Passeur : * Mauzac au fil de l’eau, au fil du temps. * Hommage à Myrio et Desha Delteil « De Broadway à Mauzac en passant par le Casino de Paris ». Sur le site classé du Théâtre, profitez d’une promenade, d’animations nature et patrimoine. A 16h est prévu le départ pour une visite guidée, rdv devant l’église.

Gratuit. Entrée libre.

Pendant deux journées, découvrez le patrimoine du Bourg de Grand-Castang et du Bourg de Mauzac en animations ! Commune de Mauzac-et-Grand-Castang Le bourg, 24150 Mauzac-et-Grand-Castang Mauzac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Mauzac Autres Lieu Commune de Mauzac-et-Grand-Castang Adresse Le bourg, 24150 Mauzac-et-Grand-Castang Ville Mauzac lieuville Commune de Mauzac-et-Grand-Castang Mauzac