du samedi 27 novembre au dimanche 23 janvier 2022

Laissons-nous embarquer sur les chemins empruntés par Vera Molnar durant plus de 70 ans de productions, sur ses liens avec le cubisme, avec Klee, Monet, Mondrian, Morellet et tant d’autres. Suivons sa main et son regard qui ont façonné des imaginaires picturaux ouvrant, comme Dürer à son époque, de nouvelles perceptions du monde et de la vie. Vernissage le 26 Novembre à 18h30.

Entrée libre, dans le respect des mesures sanitaires en vigeur.

En novembre 2021, Apollonia présente à Strasbourg l’exposition Promenades Aléatoires de Vera Molnar en mettant l’accent sur les œuvres hommages à Dürer, Sainte Victoire et Java des carrés. Espace Apollonia 23 rue Boecklin Strasbourg Robertsau Bas-Rhin

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-12-01T11:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T11:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T11:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-08T11:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T11:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T11:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T18:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-15T11:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T11:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T11:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T14:00:00 2021-12-19T18:00:00;2021-12-22T11:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T11:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T11:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T18:00:00;2021-12-26T14:00:00 2021-12-26T18:00:00;2021-12-29T11:00:00 2021-12-29T18:00:00;2021-12-30T11:00:00 2021-12-30T18:00:00;2021-12-31T11:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-01T14:00:00 2022-01-01T18:00:00;2022-01-02T14:00:00 2022-01-02T18:00:00;2022-01-05T11:00:00 2022-01-05T18:00:00;2022-01-06T11:00:00 2022-01-06T18:00:00;2022-01-07T11:00:00 2022-01-07T18:00:00;2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T18:00:00;2022-01-09T14:00:00 2022-01-09T18:00:00;2022-01-12T11:00:00 2022-01-12T18:00:00;2022-01-13T11:00:00 2022-01-13T18:00:00;2022-01-14T11:00:00 2022-01-14T18:00:00;2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T18:00:00;2022-01-16T14:00:00 2022-01-16T18:00:00;2022-01-19T11:00:00 2022-01-19T18:00:00;2022-01-20T11:00:00 2022-01-20T18:00:00;2022-01-21T11:00:00 2022-01-21T18:00:00;2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T18:00:00;2022-01-23T14:00:00 2022-01-23T18:00:00

