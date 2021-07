Colombiers Ecurie des As Taquins Colombiers, Orne Promenade, Voltige, Calèche Ecurie des As Taquins Colombiers Catégories d’évènement: Colombiers

Orne

Promenade, Voltige, Calèche Ecurie des As Taquins, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Colombiers. Promenade, Voltige, Calèche

du mercredi 21 juillet au mercredi 25 août à Ecurie des As Taquins

Une petite balade à cheval, en calèche, la découverte de la Voltige en voilà de bons moments d’évasion avec nos amis équidés !

Gratuit sur rendez-vous

Ecurie des As Taquins – Colombiers – 3 à 6 ans Ecurie des As Taquins La Remonderie, 61250 COLOMBIERS Colombiers Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T12:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:00:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T12:00:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T12:00:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T12:00:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colombiers, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Ecurie des As Taquins Adresse La Remonderie, 61250 COLOMBIERS Ville Colombiers lieuville Ecurie des As Taquins Colombiers