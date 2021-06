Gaillac Gaillac Gaillac, Tarn Promenade « Vignes, tournesol et forêt » et dégustation de vin au Domaine Duffau Gaillac Gaillac Catégories d’évènement: Gaillac

Promenade « Vignes, tournesol et forêt » et dégustation de vin au Domaine Duffau Gaillac, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Gaillac. Promenade « Vignes, tournesol et forêt » et dégustation de vin au Domaine Duffau 2021-07-06 17:00:00 – 2021-07-06 19:00:00 Domaine Duffau 9154 Route de Barat

Gaillac Tarn Gaillac EUR 5 5 Mini rando d’une heure autour du domaine dans les vignes, d’un grand champs de tournesol et dans la forêt. Dégustation au domaine à la fin de la balade. bruno.duffau@gmail.com +33 6 29 51 19 65 http://www.domaine-duffau.com/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Domaine Duffau 9154 Route de Barat