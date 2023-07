Promenade urbaine Haussmann Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 07 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 9 ans. gratuit https://bibliocite.fr/evenements/ 01 44 78 80 50 Le 7 octobre venez vous promener dans les quartiers emblématiques d’Haussmann ! La promenade proposée se focalisera essentiellement

sur les relations entre le Marais (sorti à peu près indemne des grandes percées), la rue de Rivoli (continuation d’une volonté

napoléonienne), le boulevard de Sébastopol (une réalisation

Haussmannienne exemplaire) et la place du Châtelet créée au début du 19e siècle — là où s’élevait une forteresse médiévale

— si étonnamment remodelée à la période haussmannienne. Conduite par Régis Labourdette, historien de l’art et

président de l’association Promenades urbaines, la promenade durera 2 heures de 15h à 17h. Rendez-vous à 14h45 dans la cour de la Bibliothèque

Historique de la Ville de Paris, 24 rue Pavée, dans le 4e pour une

visite des espaces d’accueil et d’expositions de la bibliothèque. Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris Contact : +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/

©Régis Labourdette Le Marais, la place du Châtelet et la Ville

