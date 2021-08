Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Promenade urbaine De Palmer à Tranchère : chroniques d’un circuit pittoresque Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Promenade urbaine De Palmer à Tranchère : chroniques d’un circuit pittoresque Rocher de Palmer, 18 septembre 2021, Cenon. Promenade urbaine De Palmer à Tranchère : chroniques d’un circuit pittoresque

Rocher de Palmer, le samedi 18 septembre à 13:45 Gratuit. Limité à 49 places. Départ sur le parking du parc Palmer.

Balade au coeur des domaines Palmer et Tranchère entre nature et patrimoine. Visites de l’école de musique, du château et du Rocher de Palmer. Rocher de Palmer 1, rue Aristide Briand 10100 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1, rue Aristide Briand 10100 Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon