Promenade théâtrale : Fresque historique – Saint Zacharie Saint-Zacharie, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Zacharie.

Promenade théâtrale : Fresque historique – Saint Zacharie 2021-07-12 – 2021-07-12 Square Réda Caire Office de la Culture et du Tourisme de Saint Zacharie

Saint-Zacharie Var Saint-Zacharie

Levez le voile sur les légendes du village de Saint-Zacharie, véritable trésor niché entre les massifs du Regagnas et de la Sainte-Baume. Vivez une aventure ludique alliant découverte et comédie. Des hommes du Néolithique à l’occupation Romaine, en passant par Guillaume le Libérateur et nos auteurs provençaux, de fontaines en fontaines, laissez-vous porter par la magie des siècles.

FRESQUE HISTORIQUE à Saint-Zacharie

créée et mise en scène par Christophe Gorlier de la Comédie d’un Autre Temps

