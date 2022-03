Promenade théâtrale et parcours numérique au musée de la Loire Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Comme chaque année le musée de la Loire s’habille de lumière pour la Nuit européenne des musées et ouvre ses portes gratuitement de 19h30 à 23h. Le spectacle vivant s’invite au musée pour une promenade théâtrale dans les salles en compagnie du Garage Théâtre de Cosne et une rencontre unique avec les collections au cœur de la nuit. Le musée de la Loire vous propose également de découvrir l’exposition « Reflets de faïence, la Loire pour décor » en compagnie des élèves ULIS du Collège Claude Tillier de Cosne-Cours-sur-Loire qui ont réalisé une application numérique d’aide à la visite dans le cadre du dispositif conjoint, Education Nationale et Ministère de la Culture, « La classe l’œuvre ! ». De belles rencontres en perspective, autour de la faïence et de la Loire, où théâtre et numérique se rejoignent au service des visiteurs, petits et grands. Alors, laissez-vous emporter par la magie d’une nuit au musée !

Gratuit

