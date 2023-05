Promenade temporelle – Marche du temps profond Jardin des Tuileries, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 09h45 à 13h00

.Tout public. gratuit

Une balade le long de la Seine, dans laquelle 1 mètre = 1 million d’années. Une expérience de 4,6 km, une aventure de 4,6 milliards d’années, avec Hugo Bachellier, ingénieur et spécialiste des stratégies inspirées du Vivant.

Marche du temps profond

Une longue marche dans l’histoire de la vie. Débris rocheux, formation des océans et de l’atmosphère, des bactéries aux organismes multicellulaires jusqu’à Homo Sapiens… Un temps profond au cœur du Vivant.

Une balade le long de la Seine, entre deux jardins emblématiques de la capitale.

Rendez-vous à 9h45 à l’entrée du jardin des Tuileries, côté Jeu de Paume (métro Concorde). Nous nous séparerons vers 13h au Jardin des Plantes (métro Austerlitz).

Qui est Hugo Bachellier ?

Ingénieur diplômé de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) en Génie des Systèmes Urbains, Hugo est spécialisé en Management de Projets Innovants. Passionné par le biomimétisme et son potentiel pour les transitions à venir, il commence en 2016 par créer l’association étudiante Mycélium au sein de l’UTC pour diffuser cette approche. Hugo a rejoint le Ceebios pour initier l’introduction de cette démarche innovante au sein de l’enseignement supérieur et l’Institut des Futurs souhaitables pour participer au développement du Pôle Stratégies inspirées du Vivant.

Epop& et l’Institut des Futurs souhaitables

Cette promenade temporelle est proposée par Epop& : la programmation permanente, libre et gratuite des futurs souhaitables. Conversations, ateliers, promenades apprenantes… pour permettre à chacune et chacun de prendre au sérieux ses rêves et d’en faire une stratégie.

Jardin des Tuileries 113, rue de Rivoli 75001 Paris

