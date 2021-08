Sepvret Sepvret Deux-Sèvres, Sepvret Promenade « Sur les traces du passé protestant de Sepvret » Sepvret Sepvret Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Promenade « Sur les traces du passé protestant de Sepvret » 2021-09-18

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 septembre de 14h à 18h
Découverte patrimoniale des témoins ( cimetières familiaux et temple protestant) du passé huguenot de la commune de Sepvret.
Rdv à la mairie de Sepvret
Gratuit
+33 5 49 07 30 12

