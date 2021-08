Sepvret Commune de Sepvret Deux-Sèvres, Sepvret Promenade « Sur les traces du passé protestant de Sepvret » Commune de Sepvret Sepvret Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Commune de Sepvret, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre.

Découverte patrimoniale des témoins ( cimetières familiaux et temple protestant) du passé huguenot de la commune de Sepvret. Commune de Sepvret 24 Route du Champ-de-Foire, 79120 Sepvret Sepvret Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

