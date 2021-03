Le Barcarès Parking éntrée de site,Avenue des Dosses Le Barcarès Promenade sur les Dosses Parking éntrée de site,Avenue des Dosses Le Barcarès Catégorie d’évènement: Le Barcarès

Promenade sur les Dosses Parking éntrée de site,Avenue des Dosses, 29 août 2021-29 août 2021, Le Barcarès. Promenade sur les Dosses

Parking éntrée de site , Avenue des Dosses, le dimanche 29 août à 09:00

La presqu’ile des Dosses se situe à cheval entre les communes de Leucate et du Barcarès. Située en bordure de la lagune de Salses-Leucate, les milieux qui s’y développent abritent une faune et une flore spécifique. Venez découvrir ce patrimoine naturel caractéristique!

Sur inscription auprès de la Maison de l’étang

Venez découvrir ce patrimoine naturel caractéristique ! Parking éntrée de site,Avenue des Dosses Barcarès , les Dosses Le Barcarès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T09:00:00 2021-08-29T10:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Barcarès Autres Lieu Parking éntrée de site,Avenue des Dosses Adresse Barcarès , les Dosses Ville Le Barcarès