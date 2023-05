Promenade street art guidée à Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

.Public adolescents adultes. payant 30 ans d’art urbain à Fontenay-sous-Bois Fontenay sous-Bois et le street art, c’est déjà une belle et longue histoire ! Tout commence en 1989 quand la municipalité passe la 1ère commande publique d’art urbain pour célébrer le bicentenaire de la révolution, avec comme thème, l’amitié entre les peuples. Suit le festival Art Cité sous l’égide de Gregor Podgorski qui invite de nombreux street artistes de renommée internationale, précurseurs du mouvement, comme Jérôme Mesnager, Jef Aérosol, Mosko, Artiste Ouvrier, EZP, Jana und Js… L’association Art’Murs a été créée

en octobre 2018 par des passionnés de street art. Nous nous sommes choisi pour

mission de promouvoir l’art urbain sous toutes ses formes, en tant que vecteur

de partage et d’échange entre les artistes, la ville et ses habitants. Nous

organisons pour cela des expositions, interventions sur mur, ateliers,

promenades guidées, conférences,… La médiation tient une place majeur dans nos projets. Grâce

à notre guide spécialisé, les artistes et les différentes techniques utilisées

Fontenay-sous-Bois 4 avenue Charles Garcia 94120 Fontenay-sous-Bois Contact : assoartmurs@gmail.com

