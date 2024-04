Promenade Spectacle L’eau à la source de la victoire et pour quelques gallons de plus Creully sur Seulles, mardi 23 juillet 2024.

Promenade Spectacle L’eau à la source de la victoire et pour quelques gallons de plus Creully sur Seulles Calvados

Par Le Dit de l’Eau.

Une proposition mêlant science arts vivants randonnée, pour découvrir le patrimoine hydrologique du Débarquement et l’alimentation en eau potable des troupes et des civils durant l’été 1944. Le parcours (5km), ponctué d’arrêts « spectacles » et d’un pique-nique, se clôture par un final artistique dans le Parc du Château. Ambiance électro et musique acoustique.

À partir de 8 ans Réservation conseillée Gratuit

Prévoir pique-nique et chaussures de marche.

Début : 2024-07-23 18:00:00

fin : 2024-07-23 22:00:00

30 Place Edmond Paillaud

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie chateau-musee@creully-sur-seulles.fr

