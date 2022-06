Promenade-spectacle des hameaux Valprivas Valprivas Catégories d’évènement: 43210

Valprivas 43210 Les associations ARTEM et Mil’Empreintes proposent une journée festive(4° édition) entre bourg et hameaux, entre marche et culture avec le spectacle « Impropolar, crimes et petits délits, enquêtes et filatures » Valprivas

