Boisset-lès-Montrond Mairie Boisset-lès-Montrond, Loire Promenade-spectacle- Ah! la famille! , théatre et chansons Mairie Boisset-lès-Montrond Catégories d’évènement: Boisset-lès-Montrond

Loire

Promenade-spectacle- Ah! la famille! , théatre et chansons Mairie, 18 septembre 2021, Boisset-lès-Montrond. Promenade-spectacle- Ah! la famille! , théatre et chansons

Mairie, le samedi 18 septembre à 10:30

10h accueil billetterie – 10h30 départ des marcheurs à Boisset – 11h15 village de Chaumont: le jardin d’Eden/acte 1 – pique-nique sorti du sac- sieste en chanson. 13h30 L’empreinte des ancêtres – 15h15 à l’Arboretum : et ils se sont multipliés/acte2 – 16h00 Boisset: qu’est ce qu’on attend pour être heureux/ acte3 – 17h00 pot offert par la mairie –

PAF : 10 € – gratuit pour les enfants de – 12 ans

Promenade-spectacle- Ah! la famille! , théatre et chansons Mairie Le bourg 43500 BOISSET Boisset-lès-Montrond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boisset-lès-Montrond, Loire Autres Lieu Mairie Adresse Le bourg 43500 BOISSET Ville Boisset-lès-Montrond lieuville Mairie Boisset-lès-Montrond