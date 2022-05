Promenade Sophrologie en pleine nature Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Promenade Sophrologie en pleine nature Biscarrosse, 4 août 2022, Biscarrosse. Promenade Sophrologie en pleine nature Rue de l’Aeropostale Port Lily Biscarrosse

2022-08-04 – 2022-08-04 Rue de l’Aeropostale Port Lily

Biscarrosse Landes 10 10 EUR Un moment à partager en famille dans un site exceptionnel entre lac et forêt, autour de la détente, l’éveil sensoriel, et le conte traditionnel. Un moment à partager en famille dans un site exceptionnel entre lac et forêt, autour de la détente, l’éveil sensoriel, et le conte traditionnel. +33 6 78 50 56 28 Un moment à partager en famille dans un site exceptionnel entre lac et forêt, autour de la détente, l’éveil sensoriel, et le conte traditionnel. sophrologie active

Rue de l’Aeropostale Port Lily Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Rue de l'Aeropostale Port Lily Ville Biscarrosse lieuville Rue de l'Aeropostale Port Lily Biscarrosse Departement Landes

Biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Promenade Sophrologie en pleine nature Biscarrosse 2022-08-04 was last modified: by Promenade Sophrologie en pleine nature Biscarrosse Biscarrosse 4 août 2022 Biscarrosse Landes

Biscarrosse Landes