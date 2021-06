Promenade sonore, l’onde porteuse L’onde porteuse, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Clermont-Ferrand.

Promenade sonore, l’onde porteuse

le samedi 18 septembre à L’onde porteuse

L’association L’onde porteuse et son antenne Le Chantier proposent une promenade sonore, qui conduit le public à redécouvrir l’ancienne bastide du XIIe siècle grâce à une expérience sensible et innovante, guidée par l’ouïe. Le parcours, enregistré et accessible à l’écoute sur une plateforme en ligne, se découpe en plusieurs étapes. A chacune d’elles, le promeneur s’arrête, écoute, observe et se laisse porter par la découverte sonore du quartier. Historiens de l’art, conservateurs du patrimoine, comédiens, habitants, membres d’associations… conteront tour à tour les monuments, l’histoire, la vie et les secrets de Montferrand aux promeneurs. Ce projet a reçu le soutien financier de la Ville de Clermont-Ferrand dans le cadre de l’appel à projet en faveur du patrimoine. Samedi à 11h00 et 15h00, information et réservation : [contact@londeporteuse.fr](mailto:contact@londeporteuse.fr) Une promenade sonore à retrouver en podcast sur le chantier.radio.

Sur réservation

L’association L’onde porteuse et son antenne Le Chantier proposent une promenade sonore, qui conduit le public à redécouvrir l’ancienne bastide du XIIe siècle.

L’onde porteuse 7-9 place Maréchal Fayolle 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Fontgiève Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00