Promenade sonore : La tournée minuscule

2022-05-07 – 2022-05-07

RDV le 7 mai lors de la fête du printemps entre 10h30 et 13h et pour les retours RDV le jeudi 12 mai à 18h, à la maison de la mer.

Dans le cadre de l’écriture d’une promenade sonore – La tournée minuscule – Elsa Amsallem, metteure en scène de l’Atelier des possibles (compagnie théâtrale de création in situ basée à Plougasnou) vous invite à venir tester sa marche et à lui faire un retour afin qu’elle puisse poursuivre son écriture.

Il s’agit d’une promenade à écouter en partant de chez soi. Une invitation à se laisser guider par une inconnue qui nous parle de son environnement mais aussi de son rapport à la marche, à l’exploration, au fait de se perdre et qui nous invite à redécouvrir le nôtre. Une dérive commune dans deux espaces séparés.

RDV le 7 mai lors de la fête du printemps entre 10h30 et 13h pour retirer le matériel audio ainsi qu’un kit de marche.

La marche est à faire depuis chez soi dans la semaine (compter 1h30).

RDV le jeudi 12 mai à 18h pour prendre un temps de rencontre et donner vos retours.

animation@projets-echanges-developpement.net http://www.facebook.com/projetsechangesetdeveloppement

