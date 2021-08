Strasbourg Musée de l'Œuvre Notre-Dame Bas-Rhin, Strasbourg Promenade sonore dans le jardin du Musée de l’Œuvre Notre-Dame Musée de l’Œuvre Notre-Dame Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Promenade sonore dans le jardin du Musée de l’Œuvre Notre-Dame Musée de l’Œuvre Notre-Dame, 18 septembre 2021, Strasbourg. Promenade sonore dans le jardin du Musée de l’Œuvre Notre-Dame

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’Œuvre Notre-Dame

### Promenade sonore dans le jardin du Musée de l’Œuvre Notre-Dame. Des points d’écoute qui racontent, qui chuchotent, interpellent sur des thèmes variés comme les vertus de quelques plantes, l’art courtois … Une proposition de la Compagnie Le Bruit qu’ça coûte.

Gratuit. Entrée libre. Non accessible en cas de pluie.

Promenade sonore dans le jardin du Musée de l’Œuvre Notre-Dame. Musée de l’Œuvre Notre-Dame 3 place du Château, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Musée de l'Œuvre Notre-Dame Adresse 3 place du Château, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Musée de l'Œuvre Notre-Dame Strasbourg