Yvelines

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre

Dans le cadre du collectif Anima, Persefone vous propose une “Promenade Sonore” au coeur du Potager du Roi. Allongez-vous dans le jardin Le Nôtre, fermez les yeux, ouvrez grand vos oreilles et profitez d’une improvisation musicale au rythme de la nature. Mêlant des sons de feuilles, de bois, de vent, de voix et de minéraux, Persefone vous invite au voyage et à l’évasion, dans une performance où tout est joué et enregistré devant vous, dans l’instant. Dans le jardin Le Nôtre. Performance musicale Potager du Roi 10 rue du maréchal Joffre versailles Saint-Louis yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T15:30:00;2021-10-02T17:00:00 2021-10-02T17:30:00;2021-10-03T15:00:00 2021-10-03T15:30:00;2021-10-03T17:00:00 2021-10-03T17:30:00

