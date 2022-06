Promenade sensorielle au mas de Suffren Istres, 21 juillet 2022, Istres.

Promenade sensorielle au mas de Suffren Istres

2022-07-21 09:00:00 – 2022-07-21 11:00:00

Istres 13800

Des séquences de marche et de pause avec des mouvements tonifiants et une respiration en conscience, se succéderont sur un parcours d’environ 4 km.

Pour finir vous pourrez profiter d’un rafraîchissant moment de détente, les jambes baignées dans l’eau d’un petit bassin servant à l’irrigation.

Matériel nécessaire : casquette, tenue confortable et chaussures fermées, un sac à dos avec une serviette ou un tapis et de l’eau.

Au sein du majestueux domaine de Suffren, Christine Marneffe, chorégraphe, vous propose une promenade sensorielle en mouvement, pour vous déployer en douceur, au sein de l’espace immense des prairies de foin de Crau, avec le ciel à perte de vue.

Istres

