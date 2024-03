Promenade sensorielle au jardin MLC les écouardes Taverny, vendredi 22 mars 2024.

Promenade sensorielle au jardin Jardin aromatique, cabane à histoires, parcours sonore, sentier pieds nus…laissez vous guider par votre enfant dans cette promenade sensorielle. 22 et 23 mars MLC les écouardes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T10:30:00+01:00 – 2024-03-22T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:30:00+01:00

Le jardin potager collectif ouvre ses portes et se transforme en promenade sensorielle. Grâce au travail d’une belle équipe de bénévoles, venez explorer cette installation éphèmère : un sentier pieds-nus, un jardin du goût et des odeurs, une toile d’araignée musicale, un parcours sonore, une cabane à histoires….toute ces installations ont été réalisées avec des matériaux recyclés. Tout un tas de petites choses pour s’émerveiller et éveiller sa curiosité et sa créativié!

Idéal pour les enfants marcheurs jusqu’à 3 ans environ

MLC les écouardes 14 allée des cavelines 95150 Taverny Taverny 95150 Val-d’Oise Île-de-France