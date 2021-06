SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY Salle polyvalente Saint-Aubin-d'Arquenay Promenade sensorielle au bois du Caprice Salle polyvalente SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY Catégorie d’évènement: Saint-Aubin-d'Arquenay

Salle polyvalente, le jeudi 22 juillet à 16:30

Vous pensez exploiter vos sens au maximum ? Testez-les au cours d’une balade au cœur du bois du Caprice. Une promenade sensorielle au sein d’un espace naturel sensible récemment ouvert au public. Tout public (dès 8 ans). (4km/2h) – Niveau 1

Gratuit

