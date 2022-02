Promenade sensorielle au bois du Caprice Saint-Aubin-d’Arquenay Saint-Aubin-d'Arquenay Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Aubin-d'Arquenay

Promenade sensorielle au bois du Caprice Saint-Aubin-d’Arquenay, 22 août 2022, Saint-Aubin-d'Arquenay. Promenade sensorielle au bois du Caprice Saint-Aubin-d’Arquenay

2022-08-22 – 2022-08-22

Saint-Aubin-d’Arquenay Calvados Saint-Aubin-d’Arquenay Dans les bois, tous nos sens sont en éveil. L’odeur de l’humus, la douceur de la mousse et la présence furtive des animaux qui nous entourent nous apaisent. 1,2,3, nous irons au bois du Caprice pour une balade qui vous surprendra. Animation grand public, à partir de 6 ans, sur réservation. En partenariat avec le Conseil départemental du Calvados

(3km/2h) – Niveau 1 Dans les bois, tous nos sens sont en éveil. L’odeur de l’humus, la douceur de la mousse et la présence furtive des animaux qui nous entourent nous apaisent. 1,2,3, nous irons au bois du Caprice pour une balade qui vous surprendra. Animation grand… ens14@cpievdo.fr +33 7 83 10 01 29 https://www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature Dans les bois, tous nos sens sont en éveil. L’odeur de l’humus, la douceur de la mousse et la présence furtive des animaux qui nous entourent nous apaisent. 1,2,3, nous irons au bois du Caprice pour une balade qui vous surprendra. Animation grand public, à partir de 6 ans, sur réservation. En partenariat avec le Conseil départemental du Calvados

(3km/2h) – Niveau 1 Saint-Aubin-d’Arquenay

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Aubin-d'Arquenay Autres Lieu Saint-Aubin-d'Arquenay Adresse Ville Saint-Aubin-d'Arquenay lieuville Saint-Aubin-d'Arquenay Departement Calvados

Saint-Aubin-d'Arquenay Saint-Aubin-d'Arquenay Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin-darquenay/

Promenade sensorielle au bois du Caprice Saint-Aubin-d’Arquenay 2022-08-22 was last modified: by Promenade sensorielle au bois du Caprice Saint-Aubin-d’Arquenay Saint-Aubin-d'Arquenay 22 août 2022 Calvados SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY

Saint-Aubin-d'Arquenay Calvados