La Raclette Party de la Promenade Sainte-Catherine Promenade Sainte-Catherine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde La Raclette Party de la Promenade Sainte-Catherine Promenade Sainte-Catherine Bordeaux, 24 novembre 2023, Bordeaux. La Raclette Party de la Promenade Sainte-Catherine Vendredi 24 novembre, 17h00 Promenade Sainte-Catherine Entrée libre. Vendredi 24 Novembre à 17H00, c’est le rendez-vous festif de cette fin d’année ! Illuminations de Noël. DJ set. Kiss Cam. Dancefloor. Raclette et vin chaud. Réservez votre soirée ! PROGRAMMATION 17H00 – Live session de Luxie

18H00 – Illuminations des décorations et du sapin de Noël sous le DJ set vitaminé de Sunwill Richards FOOD & DRINK Raclette Party, Fromagerie Rober & Rober

Vin chaud et softs locaux, Pembek ANIMATIONS Kiss Cam – A la manière de Time Square, attendez la Kiss Cam pour capturer un moment heureux sur l’écran géant de Promenade !

Stand maquillage

Collecte solidaire

Dancefloor Dans le même esprit de bienveillance, une collecte solidaire vous invite à déposer vos jouets au pied du sapin pour aider les plus démunis en cette période de fêtes. Promenade Sainte-Catherine Rue Sainte-Catherine, Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/2100340250309602/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T17:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

2023-11-24T17:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00 noel illuminations Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Promenade Sainte-Catherine Adresse Rue Sainte-Catherine, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Promenade Sainte-Catherine Bordeaux latitude longitude 44.837656;-0.573811

Promenade Sainte-Catherine Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/