Laon Spectacle à Laon : « Déclics » Promenade Saint-Martin 02000 Laon Laon, 17 septembre 2023, Laon. Spectacle à Laon : « Déclics » Dimanche 17 septembre, 14h00 Promenade Saint-Martin 02000 Laon Entrée libre Ce nouveau rendez-vous de cette compagnie invite le public à venir photographier ses rêves, mettre en lumière ses idées, jouer avec les mots, les objets, les matières pour en faire une image, pas très sage, un photomontage, à l’ancienne ! Quelques bouts de ficelles, un peu de colle, une paire de ciseau et hop vous voilà parti en poésie…

Un spectacle entre théâtre et photo de la Compagnie Art Tout Chaud … Promenade Saint-Martin 02000 Laon Promenade Saint-Martin 02000 Laon Laon 02000 Montreuil Aisne +33 (0)3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com Interdiction de se garer au niveau de l’esplanade (accès à pied par la Promenade Saint-Martin ou la rue Milon de Martigny) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

