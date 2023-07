Disco-beach Promenade Roland Garros et plage Houlgate, 29 juillet 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Envie d’une soirée année 80 ? Venez en famille ou entre amis pour danser sur les hit-parades et profiter d’un cadre idyllique !.

2023-07-29 19:00:00 fin : 2023-07-29 . .

Promenade Roland Garros et plage

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Fancy an 80s party? Bring your family and friends to dance to the hits and enjoy the idyllic setting!

¿Te apetece una fiesta de los 80? Ven con tu familia o amigos a bailar al ritmo de los éxitos y disfruta de un entorno idílico

Lust auf einen Abend im Stil der 80er Jahre? Kommen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden, um zu den Hitparaden zu tanzen und eine idyllische Umgebung zu genießen!

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité