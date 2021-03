Le Teich Le Teich Gironde, Le Teich Promenade privatisée en bateau électrique Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich Gironde Le Teich EUR 80 80 Envie de privatiser un bateau électrique ! Philippe, votre guide, vous embarque sur le Delta de la Leyre pendant une heure. Au départ du port du Teich, observez la faune et la flore dans le plus grand respect de l’environnement, en longeant la réserve ornithologique.

