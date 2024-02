Promenade printanière Prats-du-Périgord, samedi 16 mars 2024.

Promenade printanière Prats-du-Périgord Dordogne

Parcours vallonné le long de chemin forestiers, et accessible à toutes et tous de 14 h à 18 h

Distance environ 8 km

Apporter une collation à partager pour le gouter au retour à la mairie

Prévoir un gilet jaune ou des vêtements colorés

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Salle du conseil à la mairie

Prats-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Promenade printanière Prats-du-Périgord a été mis à jour le 2024-02-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne