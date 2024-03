Promenade printanière Parc Simon Augny, dimanche 2 juin 2024.

Promenade printanière Journée jumelée avec l’association Arts sans Limite. Dimanche 2 juin, 10h00 Parc Simon Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Journée jumelée avec l’association Arts sans Limite.

Exposition dans la chapelle Mazenod.

Dans le Parc Simon, jeux et poneys pour les enfants, restauration et buvette, animation musicale et divers stands.

Parc Simon Espace Mazenod rue de la Libération 57 685 Augny, Moselle, Grand Est Augny 57685 Moselle Grand Est 0387383294 http://augny.fr Evocation d’un parc paysager à l’anglaise du XIXe s., le parc propose aux promeneurs un cheminement plein de surprises : au détour des allées, un pavillon romantique au bord d’un étang, des arbres, ayant reçu le label « Arbre remarquable », «vestiges» ou reconstitution d’espèces ayant fait partie à l’origine de ce parc, réputé dans les milieux botaniques de l’époque (Chêne de Turner, chicot du Canada, hêtre tortillard ou «joli fou»).

©personnel