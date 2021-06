Promenade pour un vin d’exception dans un paysage vivant Château des Vaults – Domaine du Closel, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Savennières.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château des Vaults – Domaine du Closel

Le patrimoine paysager de Savennières construit au cours des siècles n’est pas un patrimoine du passé. Il reflète, grâce à son patrimoine architectural, ses vignes, ses parcs et ses jardins, l’évolution de la manière dont l’homme regardait la nature et se l’appropriait, il est vivant et sert de cadre à l’épanouissement de la vigne. Longtemps nous avons domestiqué ce paysage afin qu’il serve nos besoins. Nous découvrons maintenant que la nature se rebelle et que nous devons la regarder autrement. Il nous faut penser cohabitation, équilibre, respect de la vie sauvage et des rythmes de la nature, afin d’être le bon partenaire pour nos grands terroirs. Cette promenade vous propose un autre regard sur le paysage, non plus le regard du spectateur mais le regard de l’acteur qui pénètre un territoire fragile, unique, riche d’une vie mystérieuse à observer, à écouter, à sentir, à toucher, à goûter, à comprendre ; vous marcherez sur la piste d’un vin vivant, les pieds dans le paysage, pour finir le nez dans le verre pour le déguster.

Entrée libre

Munis d’un carnet, partez explorer les différents univers du Château des Vaults : le vignoble, la vie du sol, la botanique, la demeure angevine… Vous repartirez avec un autre regard sur le paysage.

Château des Vaults – Domaine du Closel 1 place du Mail, 49170, Savennières, France Savennières Maine-et-Loire



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00