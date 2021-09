Caulnes Pont de La Mercerie Caulnes, Côtes-d'Armor Promenade Pont de la Mercerie – Croix de Pierre / Caulnes Pont de La Mercerie Caulnes Catégories d’évènement: Caulnes

Promenade entre la Ville Couvé et le Moulin de L’Hyoméril en passant par le Pont de La Mercerie et la Croix de Pierre 1,5 km en chemin ruraux. Le Pont de La Mercerie qui traverse Le Frémeur est composé par des dalles funéraires. La Croix de Pierre est une vieille croix de dol en granit sans doute du Haut Moyen Age.

