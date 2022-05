Promenade « plantes sauvages en milieu urbain » Cimetière du Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Promenade « plantes sauvages en milieu urbain » Cimetière du Montparnasse, 22 mai 2022, Paris. Le dimanche 22 mai 2022

de 15h00 à 17h00

. gratuit Visite sans inscription préalable dans la limite de 20 personnes par groupe.

Une balade ludique et éducative dans le cimetière du Montparnasse, aux côtés de l’association Jardinot. Promenade d’observation et d’identification des plantes sauvages dans les allées du cimetière avec l’association Jardinot. Événement en lien avec le Printemps des cimetières 2022. Cimetière du Montparnasse 3, boulevard Edgar-Quinet 75014 Paris Contact :

Christophe Noël

