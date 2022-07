Promenade pédestre avec Loisirs & Découvertes – Nanteuil-Auriac de Bourzac Celles Celles Catégories d’évènement: Celles

Dordogne

Promenade pédestre avec Loisirs & Découvertes – Nanteuil-Auriac de Bourzac Celles, 17 juillet 2022, Celles. Promenade pédestre avec Loisirs & Découvertes – Nanteuil-Auriac de Bourzac

La halle d’animation Celles Dordogne

2022-07-17 08:45:00 – 2022-07-17 Celles

Promenade pédestre à Nanteuil-Auriac de Bourzac, accessible à Tous – RDV place de l'église – départ à 9h. Durée de la promenade environ 2heures30 . Ravitaillement à mi-parcours- Participation 2€/personne

Celles

Celles Dordogne