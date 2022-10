Promenade pédagogique : Natura 2000, forêts et changements climatiques Trois-Fontaines-l’Abbaye Trois-Fontaines-l'Abbaye Catégories d’évènement: Marne

2022-10-19 14:00:00 Trois-Fontaines-l'Abbaye

Marne Trois-Fontaines-l’Abbaye Quelles sont les incidences des changements climatiques sur nos forêts ? Comment les adapter au climat futur ? Venez découvrir ces enjeux sur le site Natura 2000 de Trois Fontaines lors d’une marche commentée. Un convoi en voiture sera organisé depuis le village pour rejoindre le point de départ en forêt. Promenade pédestre tous publics. Distance : environ 4,5 km. Prévoir vêtements et chaussures adaptées à la marche en forêt. Sur inscription. Marche commentée de 4,5 km. Sur inscription. 14h. jean-baptiste.richard-02@onf.fr Trois-Fontaines-l’Abbaye

