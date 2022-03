Promenade paysagère, chorégraphique & architecturale Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Octeville-sur-Mer

Seine-Maritime

Promenade paysagère, chorégraphique & architecturale Octeville-sur-Mer, 26 mars 2022, Octeville-sur-Mer. Promenade paysagère, chorégraphique & architecturale Octeville-sur-Mer

2022-03-26 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-26

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime Au programme de cette promenade paysagère, chorégraphique & architecturale :

– Départ à 14h30 en partant du Centre de Recyclage (chemin du Fond des Vallées), à Octeville-sur-Mer.

– Accompagnement artistique lors de la promenade par : Marc Vatinel, Dorothée Navarre, Malgven Gerbes, David Brandstätter, Katell Hartereau.

– Temps convivial partagé à l’issue de la promenade place de la mairie d’Octeville. Le samedi 26 mars, à 14h30. Au programme de cette promenade paysagère, chorégraphique & architecturale :

– Départ à 14h30 en partant du Centre de Recyclage (chemin du Fond des Vallées), à Octeville-sur-Mer.

– Accompagnement artistique lors de la promenade par : Marc Vatinel,… http://man-leforum.fr/maison-de-l-architecture/programmation/entry-615-promenade-paysagere-choregraphique-architecturale.html Au programme de cette promenade paysagère, chorégraphique & architecturale :

– Départ à 14h30 en partant du Centre de Recyclage (chemin du Fond des Vallées), à Octeville-sur-Mer.

– Accompagnement artistique lors de la promenade par : Marc Vatinel, Dorothée Navarre, Malgven Gerbes, David Brandstätter, Katell Hartereau.

– Temps convivial partagé à l’issue de la promenade place de la mairie d’Octeville. Le samedi 26 mars, à 14h30. Octeville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Octeville-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Octeville-sur-Mer Adresse Ville Octeville-sur-Mer lieuville Octeville-sur-Mer Departement Seine-Maritime

Promenade paysagère, chorégraphique & architecturale Octeville-sur-Mer 2022-03-26 was last modified: by Promenade paysagère, chorégraphique & architecturale Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer 26 mars 2022 Octeville-sur-Mer seine-maritime

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime