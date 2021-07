Palaiseau Rendez-vous devant la gare RER B de Palaiseau-Villebon Essonne, Palaiseau Promenade patrimoniale et nature commentée gratuite Rendez-vous devant la gare RER B de Palaiseau-Villebon Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

• Durée approximative de la randonnée : 1h30 à 2h00 (arrivée à la gare RER B de « Lozère-Ecole polytechnique » prévue vers 16h30/17h00) • Niveau : facile (accessible aux enfants mais déconseillée cependant aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes) • Contenu : grâce notamment à des documents photographiques d’époque, cette promenade guidée permettra aux participants de mieux connaître, chemin faisant, le patrimoine bâti et quelques lieux de mémoire évoquant des personnages célèbres ayant vécu à Palaiseau, mais aussi le patrimoine naturel dont la sauvegarde est essentielle à notre qualité de vie. Contact : Renseignements et inscriptions au 06 08 51 25 72 ou [herve.ga.martin@orange.fr](mailto:herve.ga.martin@orange.fr)

Gratuit sur inscription, nombre de places limité en fonction des contraintes sanitaires en vigueur

