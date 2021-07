Paris Point de RDV : Sous le pont Louis Philippe, à côté de l’Hôtel de Ville Paris Promenade – Paris au fil de la Seine Point de RDV : Sous le pont Louis Philippe, à côté de l’Hôtel de Ville Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 10h30 à 12h

gratuit

Dans le cadre de Paris Plages et en partenariat avec les bibliothèques de la Ville de Paris, le musée Carnavalet – Histoire de Paris organise une promenade au bord de la Seine. Laissez-vous porter par le courant et venez découvrir la Seine d’hier et d’aujourd’hui : ses ponts, ses berges, les activités et métiers liés à ce fleuve… mais aussi ses dangers ! Durée de la promenade : 1h30 Possibilité de s’inscrire en amont directement auprès du stand des bibliothèques, les mardis et jeudis de 14h30 à 17h30, dans la limite des places disponibles (20 personnes par promenade). Public : Adultes et jeunes (à partir de 6 ans) Animations -> Balade Point de RDV : Sous le pont Louis Philippe, à côté de l’Hôtel de Ville Voie Georges Pompidou Paris 75004

